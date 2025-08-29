    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 29 августа, 2025
    • 08:19
    В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;

    3. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

    4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.

    #пробки   #Центр интеллектуального управления транспортом   #НИИМ  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur - SİYAHI

    Последние новости

    10:19
    Фото

    МЧС провело учения в воинской части Погранслужбы в Лянкяране

    Происшествия
    10:16

    СМИ: Иран на следующей неделе намерен утвердить план выхода из ДНЯО

    Другие страны
    10:11

    "Общественному телевидению и радиовещанию" исполняется 20 лет

    Медиа
    10:11
    Фото

    Азербайджан и Уганда обсудили перспективы сотрудничества в аграрной сфере

    Финансы
    10:09

    Поджигатель поля в Шабране оштрафован на 400 манатов

    Происшествия
    10:06

    Азербайджанская нефть подешевела до $69,31

    Энергетика
    10:04

    Устроивший пожар в Шамахы привлечен к ответственности

    Происшествия
    09:51

    Дорожная полиция призвала к соблюдению правил дорожного движения свадебными кортежами

    Происшествия
    09:38

    Азербайджан поднялся на 2 позиции в рейтинге УЕФА

    Футбол
    Лента новостей