В Баку на нескольких улицах и проспектах затруднено движение транспорта
Инфраструктура
- 29 августа, 2025
- 08:19
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от Бакинского Олимпийского стадиона до пересечения с улицей Ахмеда Раджабли;
3. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.
