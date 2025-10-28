İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Bakının bir çox yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    • 28 oktyabr, 2025
    • 08:14
    Bakının bir çox yollarında tıxac müşahidə olunur

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    2. Ziya Bünyadov prospekti, Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    3. Qara Qarayev prospekti, "Qara Qarayev" metro stansiyasından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    4. Sabunçu-Zabrat şosesi, "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    7. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    8. Afiyəddin Cəlilov küçəsi, Yusif Səfərov küçəsi istiqamətində;

    9. Mikayıl Müşfiq küçəsi, "Badamdar" dairəsindən 20 nörməli məktəb-lisey istiqamətində;

    10. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    11. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    12. Mikayıl Əliyev küçəsi, Neft Emalı Zavodunun yanından "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində (dairəyə qədər);

    13. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    14. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Ak. Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekti istiqamətində;

    15. Koroğlu Rəhimov küçəsi, Mirzə Qədim İrəvani küçəsindən Ak. Həsən Əliyev küçəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    NİİM tıxac Bakı
    Foto
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    09:14

    Bərdədə minik avtomobilləri toqquşub, 2 nəfər ölüb

    Hadisə
    09:12

    Azərbaycan Kuboku: II təsnifat mərhələsinə start verilir

    Futbol
    09:12
    Foto

    Bu ilin doqquz ayında 114 körpənin topuq testi müayinəsi pozitiv çıxıb

    Sağlamlıq
    09:10

    Azərbaycan BMT-nin "Kibercinayətkarlığa qarşı" Konvensiyasını imzalayıb

    Xarici siyasət
    09:03

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.10.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Qazaxıstan klubundan ayrılan həndbolçu Azərbaycan təmsilçisinə keçib

    Komanda
    09:02

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.10.2025)

    Maliyyə
    08:59

    ABŞ fond indeksləri yeni rekord həddə çatıb

    Maliyyə
    08:31
    Foto

    Vaşinqtonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti həyata keçirilib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti