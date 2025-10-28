В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
- 28 октября, 2025
- 08:18
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
4. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
6. Проспект Бабека, в направлении центра;
7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
8. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;
15. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева.