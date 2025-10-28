В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

4. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

5. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

6. Проспект Бабека, в направлении центра;

7. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

8. Улица Афиядина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

9. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

10. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

12. Улица Микаила Алиева, от НПЗ в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

13. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

14. Улица Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей ак. Гасана Алиева в направлении проспекта Гейдара Алиева;

15. Улица Кёроглу Рагимова, от улицы Мирзы Гадима Иравани в направлении улицы ак. Гасана Алиева.