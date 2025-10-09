İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı Zəfərə gedən yol
    Bakıda bir sıra yollarda nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb

    İnfrastruktur
    • 09 oktyabr, 2025
    • 08:15
    Bakıda bir sıra yollarda nəqliyyatın hərəkətində sıxlıq yaranıb

    Bakıda sıxlıq olan küçə və prospektlər açıqlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    4. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    5. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən "Dədə Qorqud" parkı istiqamətində;

    11. Binəqədi şosesi, "Azadlıq prospekti" metro stansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    tıxac Bakı
