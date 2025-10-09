Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ Путь к Победе
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 09 октября, 2025
    • 08:23
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект Бабека, в направлении центра;

    4. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    5. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    6. Проспект Зии Буниятова от перекрестка с улицей Музэффера Нариманова в сторону станции метро "20 Января"

    7. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    10. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

    11. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти".

