Bakıda 10 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb
- 03 dekabr, 2025
- 11:26
Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakı şəhərində yerinə yetirilmiş ümumi inşaat işlərinin 91,8 %-ini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.
Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, ötən 10 ay ərzində paytaxtın tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 85,9 %-ini inşaat, yenidənqurma və bərpa, 7,1 %-ini əsaslı təmir, 4,1 %-ini cari təmir, 2,9 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib.
Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda tikinti müəssisələri tərəfindən (fərdi sahibkarlar nəzərə alınmaqla) yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 83 %-ini inşa, yenidənqurma və bərpa, 8 %-ini əsaslı təmir, 5,8 %-ini cari təmir, 3,2 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib. Ümumi inşaat işlərinin 89,8 %-ini qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.