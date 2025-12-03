İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Bakıda 10 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    İnfrastruktur
    • 03 dekabr, 2025
    • 11:26
    Bakıda 10 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Bakı şəhərində yerinə yetirilmiş ümumi inşaat işlərinin 91,8 %-ini qeyri-dövlət tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.

    Bu barədə "Report"a Bakı şəhər Statistika İdarəsindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ötən 10 ay ərzində paytaxtın tikinti müəssisələri tərəfindən yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 85,9 %-ini inşaat, yenidənqurma və bərpa, 7,1 %-ini əsaslı təmir, 4,1 %-ini cari təmir, 2,9 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib.

    Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda tikinti müəssisələri tərəfindən (fərdi sahibkarlar nəzərə alınmaqla) yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin 83 %-ini inşa, yenidənqurma və bərpa, 8 %-ini əsaslı təmir, 5,8 %-ini cari təmir, 3,2 %-ini isə sair tikinti işləri təşkil edib. Ümumi inşaat işlərinin 89,8 %-ini qeyri-dövlət mülkiyyətində olan tikinti müəssisələri yerinə yetiriblər.

    Bakı şəhəri inşaat işləri yenidənqurma bərpa

