İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 23 noyabr, 2025
    • 19:50
    Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakı-Qazax yolunun 104-cü kilometrində, paytaxt istiqamətində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar yaranmış sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində YPX əməkdaşları tərəfindən zəruri bütün tədbirlər görülür.

    Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Qeyd edilir ki, yol sahəsinə əlavə naryad qrupları ayrılıb. YPX əməkdaşları hərəkətin tənzimlənməsi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar.

    Bakı-Qazax yolu Nəqliyyatın sıxlığı YPX
    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    Son xəbərlər

    20:28

    Hava şəraiti ilə əlaqədar Zığ dairəsi-Hava Limanı yolunda sürət həddi endirilib

    İnfrastruktur
    20:25
    Foto

    Kamran Əliyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Rumıniyada işğüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    20:16

    Nigeriyada terrorçular tərəfindən oğurlanan məktəblilərdən 50-si qaçıb

    Digər ölkələr
    19:58

    Gürcüstan Parlamentinin sədri: Zəngəzur dəhlizi regiona fayda gətirəcək

    Region
    19:50

    Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    19:30
    Foto

    Ukraynanın Xüsusi Əməliyyat Qüvvələri Rusiyanın əsas mövqelərinə zərbələr endirib

    Digər ölkələr
    19:25

    Premyer Liqa: XII tura yekun vurulub

    Futbol
    19:06

    Şalva Papuaşvili: Orta Dəhliz Cənubi Qafqaz regionunda investisiyaları artıracaq

    Region
    18:50

    Tramp Rusiya - Ukrayna müharibəsini fəlakət adlandırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti