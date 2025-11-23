Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
İnfrastruktur
- 23 noyabr, 2025
- 19:50
Bakı-Qazax yolunun 104-cü kilometrində, paytaxt istiqamətində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar yaranmış sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində YPX əməkdaşları tərəfindən zəruri bütün tədbirlər görülür.
Bu barədə "Report"a DİN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.
Qeyd edilir ki, yol sahəsinə əlavə naryad qrupları ayrılıb. YPX əməkdaşları hərəkətin tənzimlənməsi və təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə gücləndirilmiş rejimdə xidmət aparırlar.
