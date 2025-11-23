Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 23 ноября, 2025
    • 20:08
    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    На 104-м километре трассы Баку–Газах, в направлении столицы, сотрудники дорожно-патрульной службы принимают все необходимые меры для устранения затора, возникшего в связи с проводимыми ремонтными работами.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

    Отмечается, что на указанный участок дороги дополнительно направлены нарядные группы. Сотрудники ДПС несут службу в усиленном режиме для регулирования движения и обеспечения безопасности.

    Баку-Газах пробки
    Bakı-Qazax yolunda nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

