На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта
Инфраструктура
- 23 ноября, 2025
- 20:08
На 104-м километре трассы Баку–Газах, в направлении столицы, сотрудники дорожно-патрульной службы принимают все необходимые меры для устранения затора, возникшего в связи с проводимыми ремонтными работами.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Отмечается, что на указанный участок дороги дополнительно направлены нарядные группы. Сотрудники ДПС несут службу в усиленном режиме для регулирования движения и обеспечения безопасности.
