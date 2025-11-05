Bakı-Qazax-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin olunub
İnfrastruktur
- 05 noyabr, 2025
- 15:57
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) Zəfər və Bayraq günləri ilə əlaqədar 10 və 11 noyabr tarixlərinin istirahət günü elan olunmasını nəzərə alaraq, Bakı-Qazax-Bakı marşrutu ilə hər iki istiqamətə əlavə reyslər təyin edib.
Bu barədə "Report" səhmdar cəmiyyətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, qatar Bakıdan Qazaxa saat 07:45-də, Qazaxdan Bakıya isə saat 16:40-da yola düşəcək.
