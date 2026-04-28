    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    İnfrastruktur
    • 28 aprel, 2026
    • 13:15
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 2 və 3 may tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edib.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Vurğulanıb ki, sərnişinlər sözügedən reyslərə biletləri 10 % endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərlər.

    Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.

    Azərbaycan Dəmir Yolları (ADY) Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu Sərnişin daşıma

