Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 28 aprel, 2026
- 13:15
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 2 və 3 may tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edib.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Vurğulanıb ki, sərnişinlər sözügedən reyslərə biletləri 10 % endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, bu istiqamətlər üzrə Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də gündəlik səfərlər təşkil olunur.
Son xəbərlər
17:11
Azər İlyasov: "İtaliyadakı yarışın yorğunluğuna rəğmən, "Prezident Kuboku 2026"da qızıl medal qazandım"Fərdi
17:09
Foto
Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə panel müzakirəsi keçirilibSosial müdafiə
17:09
Dağıstan və Çeçenistanda sel fəlakəti nəticəsində 9 minə yaxın ev zərər çəkibRegion
17:01
Foto
Azərbaycan EBRD ilə yeni əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibBiznes
16:58
Okampo, Borrel və erməni oliqarxları - Paşinyanın devrilməsi ssenarisi işə salınıb - ŞƏRHAnalitika
16:56
Dövlət Agentliyi: Çörəyin bahalaşacağına dair məlumat həqiqəti əks etdirmirASK
16:54
Peter Teys: Okampo çoxdan "korrupsiyanın təcəssümü"nə çevrilibXarici siyasət
16:52
Elektron xidmətlərin məqsədəuyğunluğunu müəyyən edəcək pilot layihələrin əhatə dairəsi müəyyənləşibİKT
16:50