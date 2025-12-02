Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 02 dekabr, 2025
- 13:41
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə 5, 6 və 7 dekabr tarixlərində Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.
Bu barədə "Report"a ADY-dən məlumat verilib.
Qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, Ağstafadan Bakıya isə saat 17:20-də yola düşəcək.
Eyni zamanda, sərnişinlər bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər edə bilərlər.
Biletləri dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə etmək olar.
Son xəbərlər
14:22
Foto
"Nar" QHT-lərlə KSM sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dəstək verirİKT
14:17
Azərbaycanda "Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası" dəyişibASK
14:17
"Facebook" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 62 %-ni itiribİKT
14:12
Deputat: "2026-cı ilin büdcə layihəsində hədəflər düzgün müəyyənləşdirilib"Maliyyə
14:02
Şəkidəki hotellərdə 11 ayda 21 mindən çox gecələmə olubTurizm
14:01
Foto
SOCAR və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı potensial əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçiribEnergetika
14:01
Şahin Məlikov: "Dövlət Turizm Agentliyinin qiymət məsələsinə hər hansı təsir mexanizmi yoxdur"Turizm
13:56
Qara dənizdə Rusiya gəmisi dron hücumuna məruz qalıb - YENİLƏNİBRegion
13:50