АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Инфраструктура
- 02 декабря, 2025
- 14:08
Азербайджанские железные дороги (АЖД) 5, 6 и 7 декабря назначат дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку для удовлетворения растущего пассажирского спроса.
Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.
Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.
Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку-Газах-Баку.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.
