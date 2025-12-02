АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

Азербайджанские железные дороги (АЖД) 5, 6 и 7 декабря назначат дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку для удовлетворения растущего пассажирского спроса.

Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.

Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку-Газах-Баку.

Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.