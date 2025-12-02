Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    • 02 декабря, 2025
    • 14:08
    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Азербайджанские железные дороги (АЖД) 5, 6 и 7 декабря назначат дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку для удовлетворения растущего пассажирского спроса.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на АЖД.

    Поезд будет отправляться из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.

    Вместе с тем пассажиры могут совершать поездки по этому направлению ежедневно по маршруту Баку-Газах-Баку.

    Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или через приложение ADY Mobile.

    АЖД Баку-Агстафа-Баку дополнительные рейсы
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib
    Elvis

    Последние новости

    14:27

    Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана

    Туризм
    14:25

    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    14:22

    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Происшествия
    14:08

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    14:01

    Казахстан увеличит производство нефтегазохимии до 589,7 тыс. тонн в 2025 году

    В регионе
    13:59

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    13:57

    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Внешняя политика
    13:57

    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    Внешняя политика
    13:50

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    Лента новостей