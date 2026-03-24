    Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçir

    Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu martın 29-dan etibarən yaz-yay uçuş cədvəlinə keçir.

    Bu barədə "Report"a Bakı aeroportundan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, yeni mövsüm 24 oktyabr tarixinədək qüvvədə olacaq. Yaz-yay mövsümündə Bakıdan Avropa, Mərkəzi, Cənubi və Şərqi Asiya istiqamətlərində genişlənmiş uçuş şəbəkəsi sərnişinlərə təqdim olunacaq.

    Regional və Asiya istiqamətləri üzrə İstanbul, Ankara, Moskva, Daşkənd, Düşənbə, Ürgənc, Astana, Almatı və Aktau ilə yanaşı, Pekin və Urumçi istiqamətlərində də uçuşlar həyata keçiriləcək.

    Avropa istiqamətləri üzrə isə Berlin, Frankfurt, Milan, Roma, Varşava, Praqa, London, Vyana, Budapeşt, Paris, Barselona və Kişineu şəhərlərinə uçuşlar planlaşdırılır. Bununla yanaşı, Tbilisi, Bişkek, İzmir, Bodrum, Belqrad, Male və İslamabad istiqamətlərində də müntəzəm hava əlaqələri təmin olunacaq.

    Uçuşlar AZAL, "Turkish Airlines", "Pegasus Airlines", "AJet", "Air Astana", "Uzbekistan Airways", "Wizz Air", "China Southern", "LOT Polish Airlines", "Lufthansa" və digər beynəlxalq aviadaşıyıcılar tərəfindən həyata keçiriləcək.

    Yay mövsümündə səyahət tələbatının artacağını nəzərə alaraq, sərnişinlərə aviabiletlərini əvvəlcədən bron etmələri tövsiyə olunur. Daha rahat və sürətli xidmət üçün onlayn qeydiyyat imkanlarından, eləcə də hava limanında mövcud olan özünüxidmət köşklərindən (Self Check-In və Self-Service Baggage Drop-Off) istifadə etmək mümkündür.

    Sərnişinlərə, həmçinin səfərdən əvvəl uçuş cədvəlinin aktuallığını yoxlamaq və mümkün dəyişikliklərlə bağlı məlumatı birbaşa aviaşirkətlərin rəsmi internet səhifələrindən əldə etmək tövsiyə edilir.

    Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полетов
    Heydar Aliyev International Airport transitions to summer flight schedule

    14:22

    Kats: İsrail ordusu "Hizbullah" təhlükəsi aradan qaldırılana qədər Livanın cənubunda qalacaq

    Digər ölkələr
    14:22

    Azərbaycan meyvə-tərəvəz ixracından qazancını 32 % artırıb

    ASK
    14:10

    İsrail ordusu: İranda SEPAH və Kəşfiyyat Nazirliyinin obyektləri daxil olmaqla 50 hədəfə zərbələr endirilib

    Digər ölkələr
    14:07

    Azərbaycan üzgüçüləri Kutaisidə keçirilən Açıq Yaz Kubokunda uğurlu nəticələr əldə ediblər

    Fərdi
    14:04

    Bakı aeroportu yaz-yay uçuş cədvəlinə keçir

    İnfrastruktur
    14:02

    Azərbaycan elektrik tənzimləyici cihaz istehsalını kəskin artırıb

    Sənaye
    14:00

    Peskov: ABŞ və İran danışıqlarla bağlı ziddiyyətli bəyanatlarla çıxış edir

    Region
    13:53

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 30 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    13:38

    Alen Simonyan: Ermənistanın qonşularına qarşı ərazi iddiaları olmamalıdır

    Region
