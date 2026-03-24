Международный аэропорт Гейдар Алиев переходит на летнее расписание полетов

Международный аэропорт Гейдар Алиев с 29 марта 2026 года переходит на летнее расписание полетов, которое будет действовать до 24 октября 2026 года.

Об этом Report сообщили в Бакинском аэропорту.

В течение весенне-летнего сезона пассажирам будет доступна расширенная сеть полетов из Баку в Европу, Центральную, Южную и Восточную Азию.

По региональным и азиатским направлениям будут выполняться рейсы в такие города, как Стамбул, Анкара, Москва, Ташкент, Душанбе, Ургенч, Астана, Алматы и Актау, а также в Пекин и Урумчи.

По европейским направлениям запланированы рейсы в Берлин, Франкфурт, Милан, Рим, Варшаву, Прагу, Лондон, Вену, Будапешт, Париж, Барселону и Кишинёв. Кроме того, регулярное авиасообщение будет обеспечено по направлениям Тбилиси, Бишкек, Измир, Бодрум, Белград, Мале и Исламабад.

Рейсы будут выполнять такие авиакомпании, как AZAL, Turkish Airlines, Pegasus Airlines, AJet, Air Astana, Uzbekistan Airways, Wizz Air, China Southern, LOT Polish Airlines, Lufthansa и другие международные авиаперевозчики.

С учетом ожидаемого увеличения спроса на поездки в летний период пассажирам рекомендуется заблаговременно бронировать авиабилеты. Для более комфортного и быстрого обслуживания рекомендуется использовать онлайн-регистрацию, а также доступные в аэропорту системы самообслуживания, включая Self Check-in и Self-Service Baggage Drop-off.

Пассажирам также рекомендуется заранее уточнять актуальное расписание рейсов и получать информацию о возможных изменениях на официальных сайтах авиакомпаний.