Azərbaycan "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulub
İnfrastruktur
- 06 noyabr, 2025
- 16:14
Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulması barədə qanunu təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, sənəd 2021-ci il yanvarın 27-də Fransanın paytaxtı Parisdə imzalanıb.
