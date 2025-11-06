İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Azərbaycan "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulub

    İnfrastruktur
    • 06 noyabr, 2025
    • 16:14
    Azərbaycan Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiyaya qoşulub

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın "Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya"ya qoşulması barədə qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, sənəd 2021-ci il yanvarın 27-də Fransanın paytaxtı Parisdə imzalanıb.

    Dəniz Naviqasiya Avadanlıqları üzrə Beynəlxalq Təşkilat haqqında Konvensiya
    Азербайджан присоединился к Конвенции по морским навигационным средствам

