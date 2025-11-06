Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Азербайджан присоединился к Конвенции по морским навигационным средствам

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 16:23
    Азербайджан присоединился к Конвенции по морским навигационным средствам

    Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении Азербайджана к "Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования".

    Как сообщает Report, документ был подписан 27 января 2021 года в столице Франции Париже.

