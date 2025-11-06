Азербайджан присоединился к Конвенции по морским навигационным средствам
Инфраструктура
- 06 ноября, 2025
- 16:23
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о присоединении Азербайджана к "Конвенции о Международной организации по морским средствам навигационного оборудования".
Как сообщает Report, документ был подписан 27 января 2021 года в столице Франции Париже.
