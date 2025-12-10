İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfəyə yaxın artıb

    İnfrastruktur
    • 10 dekabr, 2025
    • 17:38
    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfəyə yaxın artıb

    Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda şəhərlərarası və rayonlararası müntəzəm avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışını təmin edən "biletim.az" portalı vasitəsilə onlayn qaydada 739 433 bilet əldə edilib.

    Bu barədə "Report" Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bu göstərici ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 1,8 dəfə çoxdur. Onlayn bilet alışının ümumi bilet satışında xüsusi çəkisi 11 ayın nəticəsi üzrə 29,2 %, o cümlədən noyabr ayında 38,1 % təşkil edib.

    2024-cü ilin 11 ayı ərzində qabaqcadan satış üzrə biletlərin xüsusi çəkisi 21,3 % idisə, cari ilin müvafiq dövründə bu rəqəm 37,3 %-ə yüksəlib.

    Xatırladaq ki, "Biletim.az" portalında 56 məntəqə, 86 istiqamət üzrə bilet almaq mümkündür.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma

    Son xəbərlər

    18:28

    Hikmət Hacıyev Mixail Qaluzinlə regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    18:28

    Azərbaycanda "Yeni Nəsil Texnologiyalar Mərkəzi" yaradılacaq

    İKT
    18:25

    Azərbaycanda "Rəqəmsal İqtisadiyyatın İnkişafına Dəstək Proqramı" hazırlanacaq

    İKT
    18:21
    Foto

    Milli Məclisin sədri Britaniyanın Azərbaycan üzrə ticarət elçisi ilə görüşüb

    Milli Məclis
    18:21

    IATA: e-SAF ilə bağlı tələblər xərclərin 29 milyard avroya qədər artmasına səbəb ola bilər

    Maliyyə
    18:21

    Ceyhun Bayramov Macarıstana işgüzar səfərə yola düşüb

    Xarici siyasət
    18:19

    Azərbaycanda "Rəqəmsal həllər və xidmətlər platforması" yaradılacaq

    İKT
    18:17

    Azərbaycanda GenAİ-dən istifadə hesabına iqtisadi təsir 70 milyon manata çatdırılacaq

    İKT
    18:16
    Foto

    Leyla Əliyeva Türkmənistanda beynəlxalq konfransda iştirak edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti