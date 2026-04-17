ADY rəsmisi: "Mütəmadi şəkildə stansiyaların fəaliyyəti bərpa edilir"
- 17 aprel, 2026
- 11:53
"Azərbaycan Dəmir Yolları" (ADY) QSC koronavirus (COVID-19) pandemiyasından sonra mütəmadi şəkildə stansiyaların fəaliyyətini bərpa edir, xidmət coğrafiyasını genişləndirir.
"Report"un Kürdəmirə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu ADY-nin Sərnişindaşımaları departamentinin rəisi Azər Fərəcov bildirib.
Onun sözlərinə görə, məqsəd həm müştəri məmnuniyyətinin artırılması, həm də ölkə ərazisində sərnişinlərin səyahətinin tam dolğun təmin olunmasıdır: "Əvvəllər qatar Bakıdan Kürdəmirə 3 saat 11 dəqiqəyə hərəkət edirdi. İndi isə müddət 2 saat 11 dəqiqədir".
A.Fərəcov qeyd edib ki, sərnişinlər gündəlik olaraq Bakı-Qazax-Bakı, Bakı-Balakən-Bakı qatarları ilə Kürdəmir stansiyasına səyahət edə bilərlər: "Əlavə olaraq həftə sonları fəaliyyət göstərən Bakı-Ağstafa-Bakı və Bakı-Qazax-Bakı qatarları ilə də sərnişinlər Kürdəmir stansiyasına, Bakıya, həmçinin qərb və şimal-qərb bölgələrinə gedə bilərlər".