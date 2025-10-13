İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Xalq artisti Ramiz Quliyevin səhhəti yaxşılaşır, tənəffüsü bərpa olunub

    İncəsənət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:24
    Xalq artisti Ramiz Quliyevin səhhəti yaxşılaşır, tənəffüsü bərpa olunub

    Xalq artisti tarzən Ramiz Quliyevin səhhətində müsbət dinamika hiss olunur.

    Bu barədə "Report"a sənətçinin oğlu əməkdar artist Əyyub Quliyev məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, ustad tarzənin müalicəsi reanimasiya şəraitində davam etdirilir:

    "Əsas narahatlıq verən tənəffüs sistemi idi ki, artıq bu da bərpa olunur, özü nəfəs alır. Eləcə də digər orqanlarında da bərpa istiqamətində irəliləyiş hiss olunur".

    Əyyub Quliyev müalicənin müsbət nəticəsindən asılı olaraq, Xalq artistinin evə buraxıla biləcəyinin mümkün olduğunu da əlavə edib

    Xatırladaq ki, Xalq artisti Ramiz Quliyev səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar bir neçə gün öncə Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilib.

    Sənətkarın müalicə prosesini Heydər Əliyev Fondu nəzarətə götürüb.

