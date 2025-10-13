Xalq artisti Ramiz Quliyevin səhhəti yaxşılaşır, tənəffüsü bərpa olunub
İncəsənət
- 13 oktyabr, 2025
- 10:24
Xalq artisti tarzən Ramiz Quliyevin səhhətində müsbət dinamika hiss olunur.
Bu barədə "Report"a sənətçinin oğlu əməkdar artist Əyyub Quliyev məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, ustad tarzənin müalicəsi reanimasiya şəraitində davam etdirilir:
"Əsas narahatlıq verən tənəffüs sistemi idi ki, artıq bu da bərpa olunur, özü nəfəs alır. Eləcə də digər orqanlarında da bərpa istiqamətində irəliləyiş hiss olunur".
Əyyub Quliyev müalicənin müsbət nəticəsindən asılı olaraq, Xalq artistinin evə buraxıla biləcəyinin mümkün olduğunu da əlavə edib
Xatırladaq ki, Xalq artisti Ramiz Quliyev səhhətinin pisləşməsi ilə əlaqədar bir neçə gün öncə Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirilib.
Sənətkarın müalicə prosesini Heydər Əliyev Fondu nəzarətə götürüb.
Son xəbərlər
11:46
Fransada sol partiya yeni hökumətə qarşı etimadsızlıq səsverməsi irəli sürübDigər ölkələr
11:39
Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edibFutbol
11:37
Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıbMaliyyə
11:31
Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilibMaliyyə
11:31
Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridirDaxili siyasət
11:30
Foto
Video
FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçiribHadisə
11:29
"Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldüMaliyyə
11:23
Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənibEnergetika
11:20
Foto