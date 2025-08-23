"Nine Senses Art Center"də azərbaycanlı rəssam Raminə Səadatxanın fərdi sərgisi açılıb

Haqqımızda

Avqustun 23-də "Nine Senses Art Center"də azərbaycanlı rəssam Raminə Səadatxanın fərdi sərgisi - "Uomo Natura" açılıb.
İncəsənət
23 avqust 2025 18:33
Avqustun 23-də "Nine Senses Art Center"də azərbaycanlı rəssam Raminə Səadatxanın fərdi sərgisi - "Uomo Natura" açılıb.

"Report" xəbər verir ki, ekspozisiya rəssamın təsviri sənət, kollaj və pop-artı abstrakt ekspressionizm elementləri ilə birləşdirən əsərlərini təqdim edir.

Layihə insanla təbiət arasındakı əlaqəni - onların gizli ziddiyyətlərini və daxili harmoniyasını araşdırır. Rəssamın əsərlərində abstrakt formalar və simvollar mifoloji və fəlsəfi obrazlarla qovuşur, rəng isə arxetipik enerjilərin ifadəsi üçün intuisiya vasitəsinə çevrilir.

Raminə Səadatxanın tabloları mifin, bədənin və instinktin Şərqə məxsus fakturalarla birləşdiyi emosional landşaftlardır: ənənəvi xalçaçılıqdan tutmuş miniatür rəssamlığa qədər. Bu obrazlar gah şifrələnir, gah da açılır, çoxqatlı interpretasiya məkanı yaradaraq tamaşaçını sənətlə şəxsi dialoqa dəvət edir.

"Uomo Natura" insanın təbiətə qarşı deyil, onun davamı olduğunu bəyan edən bədii manifestdir. Hər birimizin daxilində həm yaradıcı güc, həm də vəhşilik, yaddaş və yenilənmə enerjisi yaşayır.

Qeyd edək ki, Raminə Səadatxan Ə.Əzimov adına Rəssamlıq Məktəbinin və Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının məzunudur. Onun yaradıcılığında təsviri sənət, kollaj və pop-art abstrakt ekspressionizm elementləri ilə qovuşur. Rəssamın mövzuları mifologiya, İncil süjetləri və fəlsəfi konsepsiyaları əhatə edir. Əsərlərində Azərbaycan incəsənət irsinə - xalçaçılıq və orta əsr miniatürlərinə incə istinadlar hiss olunur, lakin bu irs müasir kontekstdə, ənənə ilə avanqardın kəsişməsində təqdim olunur.

2022-ci ildə rəssamın "Xaosun enerjisi" əsəri 59-cu Venesiya Biennalesində Azərbaycan pavilyonunda nümayiş etdirilib və bu, onun beynəlxalq yaradıcılıq bioqrafiyasında mühüm mərhələ olub.

