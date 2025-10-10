İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    İncəsənət
    • 10 oktyabr, 2025
    • 13:17
    Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir

    Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu sözləri mədəniyyət nazirinin müavini Murad Hüseynov Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimində deyib.

    Nazir müavini Əminə Yusifqızının teatr və kino fəaliyyətinə, eləcə də bədii qiraət yaradıcılığına toxunub:

    "Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir".

    Murad Hüseynov Xalq artistinin yaradıcılığının Azərbaycan xalqı tərəfindən daim xatırlanacağını ifadə edib.

    Xatırladaq ki, Xalq artisti Ə.Yusifqızı oktyabrın 9-da 89 yaşında vəfat edib.

    Əminə Yusifqızı Xalq artisti Vida mərasimi

    Son xəbərlər

    13:39

    Böyük Britaniyalı nümayəndə: Günahsız insanların həyatlarını itirdiyi faciələr təkrarlanmamalıdır

    Xarici siyasət
    13:39

    İnterpolun sabiq direktoru: "Azərbaycan üçün kibertəhlükəsizlik prioritetlərdən biri olmalıdır" – MÜSAHİBƏ

    İKT
    13:31

    "Bakı" Şimali Makedoniya komandasına qarşı hər iki oyunu səfərdə keçirəcək

    Komanda
    13:30

    Putin: "MDB+" formatı digər ölkələri və beynəlxalq strukturları əməkdaşlığa cəlb etməyə imkan verəcək

    Region
    13:28

    İran Milli Bankının Bakı filialının mənfəəti 13 % azalıb

    Maliyyə
    13:28

    Bu gündən Azərbaycanda ov mövsümü açıq elan edilib

    Ekologiya
    13:26
    Foto
    Video

    İlham Əliyev MDB Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirak edib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    13:26
    Foto

    Növbəti köç karvanı Ballıca və Təzəbinə kəndlərinə çatıb – YENİLƏNİB-2

    Daxili siyasət
    13:23

    Şəfiqə Məmmədova: Əminə Yusifqızı yaxşı dost, nümunəvi insan idi

    Mədəniyyət siyasəti
    Bütün Xəbər Lenti