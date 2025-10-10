Nazir müavini: Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir
İncəsənət
- 10 oktyabr, 2025
- 13:17
Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib.
"Report" xəbər verir ki, bu sözləri mədəniyyət nazirinin müavini Murad Hüseynov Xalq artisti Əminə Yusifqızı ilə vida mərasimində deyib.
Nazir müavini Əminə Yusifqızının teatr və kino fəaliyyətinə, eləcə də bədii qiraət yaradıcılığına toxunub:
"Əminə Yusifqızının sənəti hər zaman bizimlədir".
Murad Hüseynov Xalq artistinin yaradıcılığının Azərbaycan xalqı tərəfindən daim xatırlanacağını ifadə edib.
Xatırladaq ki, Xalq artisti Ə.Yusifqızı oktyabrın 9-da 89 yaşında vəfat edib.
