İlham Namiq Kamal: Sponsorla film çəkməzlər

    İncəsənət
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:52
    Film vəsait deməkdir, pulun varsa, o film uğurlu olacaq, yoxdursa, heç nə.

    Bunu "Report"a müsahibəsində Xalq artisti İlham Namiq Kamal deyib.

    O bildirib ki, sponsorla film çəkməzlər:

    "Ondan-bundan xahiş etməklə, lap belə yalvarmaqla çəkilən film necə olar ki? Mən öz kostyumumla gedib filmə çəkiləcəyəmsə, nə edirəm o filmi? O film necə uğurlu ola bilər? 1978-ci ildə çəkilən "Qayınana" filmində mənə 7 kostyum alınmışdı, hələ köynəyi, ayaqqabını demirəm. Hələ mən bir obrazdan danışıram. Digər aktyorlar, dekorasiya, rəssam, bəstəkar... Film bahalı anlayışdır, əzizim, film birbaşa pul deməkdir, maliyyə deməkdir".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

