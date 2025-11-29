İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Rəşad Xalıqov: "İKT üzrə insan kapitalının formalaşdırılması prioritetdir"

    İKT
    29 noyabr, 2025
    • 10:41
    Rəşad Xalıqov: İKT üzrə insan kapitalının formalaşdırılması prioritetdir

    Azərbaycanda İKT sahəsində insan kapitalının formalaşdırılması, bu sahədə fəaliyyət göstərən gənclərin biliklərinin və bacarıqlarının artırılması dövlətin ən əhəmiyyətli prioritet istiqamətlərindən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin İdarə Heyətinin sədr müavini Rəşad Xalıqov təmsil etdiyi qurumun təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "İKT Karyera Sərgisi"ndə bildirib.

    "Məlum olduğu kimi, "Rəqəmsal İnkişaf Konsepsiyası" ölkənin rəqəmsal inkişafının əsas elementlərini ehtiva edən bir konsepsiya sənədidir. Bu konsepsiyaya əsasən, Azərbaycanda rəqəmsal inkişaf üç əsas sütun üzərində formalaşdırılıb. Bunlardan ilki rəqəmsal hökumətin formalaşdırılması, rəqəmsal cəmiyyətə keçidin təmin edilməsi və eyni zamanda, rəqəmsal biznesin sürətləndirilməsi və genişləndirilməsidir", - deyə o qeyd edib.

    Sədr müavini əlavə edib ki, bu istiqamətlər və sütunların inkişafı üçün bir neçə fundamental məqam var: "Bunlardan ən əsas olanı ölkədə bu sahədə fəaliyyət göstərən insan kapitalının formalaşdırılmasıdır. Bu baxımdan, belə İKT karyera sərgiləri, gənclərin və şirkətlərin bir araya gəlməsi, onların qarşılıqlı əlaqə qurması, bir-birilərinin tanıması baxımdan əhəmiyyətli platformadır. Builki sərgiyə 900-dən çox gəncin müraciət etməsi doğrudan da bu sahə olan marağın böyük olmasının göstəricisidir".

