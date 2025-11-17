İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Kosmas Zavazava: "Bakı Bəyannaməsi qlobal rəqəmsal gündəliyi yeniləyəcək"

    İKT
    • 17 noyabr, 2025
    • 12:49
    Kosmas Zavazava: Bakı Bəyannaməsi qlobal rəqəmsal gündəliyi yeniləyəcək

    Bakıda yeni və iddialı qlobal rəqəmsal inkişaf planının qəbul edilməsi və "Bakı Bəyannaməsi" adlandırılması planlaşdırılır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının (ITU) Telekommunikasiyanın İnkişafı Bürosunun direktoru Kosmas Lukison Zavazava Bakıda keçirilən Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı Konfransının (WTDC-25) açılış mərasimində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, qarşıdakı günlərin vəzifəsi dünyadakı insanlara real fayda gətirəcək həllərin praktik və səmərəli olmasını təmin etməkdir: "Biz burada irsi davam etdirmək və qlobal rəqəmsal inkişafın yeni iddialı planını formalaşdırmaq üçün toplaşmışıq. Bakı Bəyannaməsi və UNECO planımız realist və inklüziv olmalıdır".

    K.Zavazava bildirib ki, rəqəmsal fərq bu gün sadə bağlantı məsələsindən çoxqatlı bir problemə - əlçatanlıq, rəqəmsal bacarıqlar, aktuallıq və təhlükəsizlik məsələsinə çevrilib: "Biz Bakıda, sürətli qlobal dəyişikliklər dövründə görüşürük. Rəqəmsal inqilab artıq buradadır və həyatımızın, iqtisadiyyatın hər sahəsini dəyişdirir".

    WTDC-25 ITU Kosmas Lukison Zavazava UNECO Bakı Bəyannaməsi
    Космас Завазава: Бакинская декларация обновит глобальную цифровую повестку
    Cosmas Zavazava: Baku Declaration to renew global digital agenda

    Son xəbərlər

    13:56

    Banqladeşin keçmiş Baş naziri barədə qiyabi olaraq ölüm hökmü çıxarılıb

    Digər ölkələr
    13:55

    Xəzərin dibi ilə fiber-optik kabelin çəkilməsinə gələn ilin yayında başlanılacaq

    İKT
    13:53

    Türkiyə MN Azərbaycanı Milli Dirçəliş Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:52

    Orta Asiya platforması Azərbaycanın üzvlüyü ilə daha da güclənir - RƏY

    Daxili siyasət
    13:47

    Saməddin Əsədov: "WTDC-25-ə 184 təşəbbüs daxil olub"

    İKT
    13:42

    Nazir: Kənd məktəblərinə yaxşı müəllim göndərmək çətindir

    Elm və təhsil
    13:39

    Azərbaycan ilə Qabon əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib

    İnfrastruktur
    13:37

    Anar Quliyev: "Bakı Olimpiya Stadionu WUF13-ün əsas məkanı olacaq"

    İnfrastruktur
    13:33
    Foto

    Əhmədlidəki sürüşmə hadisəsindən sonra yamacda yeni çatlar aşkarlanıb

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti