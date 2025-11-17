Космас Завазава: Бакинская декларация обновит глобальную цифровую повестку

В Баку планируется принять новый амбициозный план глобального цифрового развития и назвать его "Бакинская декларация".

Как сообщает Report, об этом заявил директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (ITU) Космас Лукисон Завазава на церемонии открытия Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

"Пока одни страны движутся или стремительно несутся к рубежам искусственного интеллекта, другие все еще пытаются обеспечить универсальный широкополосный доступ. Эта конференция - наша коллективная возможность изменить эту картину", - отметил К. Завазава.

По его словам, задача ближайших дней состоит в том, чтобы обеспечить практичность и действенность решений, которые принесут реальную пользу людям по всему миру.

"Мы здесь, чтобы продолжить наследие и сформировать новый амбициозный план глобального цифрового развития. Бакинская декларация и наш план UNECO должны быть смелыми, реалистичными и инклюзивными", - подчеркнул он.

К.Завазава отметил, что цифровой разрыв сегодня превратился из вопроса простого подключения в многослойную проблему - доступности, цифровых навыков, актуальности и безопасности.

"Мы встречаемся здесь, в Баку, в момент стремительных глобальных преобразований. Цифровая революция больше не на горизонте - она уже здесь, меняя каждую сферу нашей жизни и экономики. Она несет обещание преодоления разрыва, расширения возможностей сообществ и ускорения прогресса в достижении устойчивого развития", - добавил он.