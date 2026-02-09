İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İRİA: Son 3 ildə 500 kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi əmək bazarına çıxarılıb

    İKT
    • 09 fevral, 2026
    • 10:40
    İRİA: Son 3 ildə 500 kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi əmək bazarına çıxarılıb

    Azərbaycanda son 3 ildə 500 kibertəhlükəsizlik mütəxəssisi əmək bazarına çıxarılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin tabeliyindəki İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin (İRİA) İnformasiya təhlükəsizliyi departamentinin müdiri Şahmar Hacıyahyayev bu gün Azərbaycan Kibertəhlükəsizlik Mərkəzinin 6-cı məzun günü tədbiri çərçivəsində bildirib.

    O qeyd edib ki, Mərkəzin altıncı dalğası çərçivəsində 60 fundamental istiqamət üzrə 40 nəfər ixtisasartırma və fərdi təlim proqramlarını uğurla başa vuraraq əmək bazarına təqdim olunur.

    Departament müdirinin sözlərinə görə, mərkəzin fəaliyyəti 2023-cü ili əhatə edən kibertəhlükəsizlik və informasiya təhlükəsizliyinin inkişafı üzrə milli strategiyaya əsaslanır və son üç il ərzində əsas fokus insan kapitalının formalaşdırılması olub: "Bu müddət ərzində əsas hədəflərimizdən biri təxminən 480–500 nəfərə yaxın kibertəhlükəsizlik mütəxəssisinin əmək bazarına çıxarılması idi və bu məqsədə nail olmuşuq".

    İRİA rəsmisi qeyd edib ki, Mərkəzin fəaliyyəti yalnız kadr hazırlığı ilə məhdudlaşmayıb: "Eyni zamanda ölkədə dayanıqlı kibertəhlükəsizlik ekosisteminin formalaşdırılması istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib. Bu çərçivədə mütəxəssislərin yeni nəsil texnologiyalardan düzgün istifadə etməsi və yerli, milli kibertəhlükəsizlik məhsullarının yaradılması əsas prioritetlərdən olub".

    O əlavə edib ki, Mərkəz 200-ə yaxın qərarverici rəhbər şəxs üçün xüsusi maarifləndirici və analitik proqramlar həyata keçirib: "Bu proqramlar rəhbər şəxslərin texnologiyalara düzgün yanaşması və effektiv investisiya qərarları verməsi məqsədi daşıyıb".

    Məhsul inkişafına da xüsusi diqqət yetirildiyini deyən Ş. Hacıyahyayev deyib ki, artıq bir neçə yerli kibertəhlükəsizlik məhsulu hazırlanıb və onlardan 3-4-ü bazarda real nəticələr göstərir: "Bu gün fəxrlə deyə bilərəm ki, məzunlarımızın təxminən 86 %-i artıq əmək bazarında uğurla fəaliyyət göstərir. Bu üç ili son deyil, başlanğıc kimi qiymətləndiririk".

    O vurğulayıb ki, növbəti illərdə yeni strategiyaların hazırlanması və tətbiqi istiqamətində həm yerli, həm də beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq genişləndiriləcək.

    İRİA rəsmisi mərkəzin fəaliyyətinə dəstək göstərən xarici təşkilatlara, yerli tərəfdaşlara və ali təhsil müəssisələrinə təşəkkür edib və birgə əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

