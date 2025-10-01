İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    "Instagram" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    İKT
    • 01 oktyabr, 2025
    • 16:09
    Instagram bir ayda Azərbaycandakı bazar payının yarıdan çoxunu itirib

    Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycanın sosial media bazarının bütün platformalarında (kompüter, mobil cihazlar və planşetlərdə) "Facebook"un payı 32,7 % (ötən ay 30,76 %, 1 il əvvəl 25,13 % olub) təşkil edib.

    "Report"un "Statcounter" agentliyinin hesabatına istinadən verdiyi məlumata görə, bu, avqust ayına nisbətən 1,94 faiz bəndi, bir il əvvəlki göstərici ilə müqayisədə 7,53 faiz bəndi çoxdur.

    İkinci pillədə qərarlaşan "X"in bazar payı ay ərzində 16,05 faiz bəndi, illik isə 16,65 faiz bəndi artaraq 23,25 % (7,2 % və 6,6 %) təşkil edib.

    Növbəti yerdəki "Instagram"ın bazar payı ay ərzində 22,39 faiz bəndi, il ərzində isə 8,91 faiz bəndi azalaraq 20,31 % (42,7 % və 29,22 %) olub. Beləliklə onun bazar payı ay ərzində 52,4 % azalıb.

    Dördüncü pillədəki "YouTube"un bazar payı aylıq 3,06 faiz bəndi, illik müqayisədə isə 0,60 faiz bəndi artaraq 13,33 % (10,27 % və 12,73 %) təşkil edib.

    İlk beşliyi 7,09 %-lik (6,15 % və 20,16 %) bazar payı ilə "Pinterest" qapayır. Sosial şəbəkənin bazar payı aylıq 0,94 faiz bəndi artıb, illik müqayisədə isə 13,07 faiz bəndi azalıb.

    Azərbaycan Sosial şəbəkə bazar payı

    Son xəbərlər

    17:08

    AFFA prezidenti Azərbaycanın U-16 millisini təbrik edib

    Futbol
    17:07

    "IRONMAN 70.3 BAKU" triatlonuna qeydiyyat oktyabrın 23-də elan olunacaq

    İdman
    17:00

    COP29-un Prezidenti: Qadınların bacarıqları və səsi qərarlara daxil ediləndə siyasət daha effektiv olur

    COP29
    17:00

    Fərid Fərhadzadə: "IRONMAN 70.3" triatlonu, "Fun Run 5 km" və "IRONKIDS" yarışlarını əhatə edəcək

    Digər
    16:56
    Foto

    Donetsk vilayətinin hərbi rəhbərliyi "Report" və Baku TV-nin əməkdaşını təltif edib

    Media
    16:55
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın U-16 millisinin finaldakı rəqibi müəyyənləşib - YENİLƏNiB

    Futbol
    16:52

    Fərid Qayıbov: Azərbaycan dünyada idman ölkəsi kimi tanınıb

    İdman
    16:52

    Efiopiyada kilsədə uçub, ən azı 22 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    16:51

    "Liverpul" futbolçusuna yeni müqavilə təklif edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti