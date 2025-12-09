"İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən studiyalar yaradılacaq
İKT
- 09 dekabr, 2025
- 12:09
"İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən yaradıcı studiyalar, rəqəmsal muzey və virtual eksponatların yaradılması nəzərdə tutulur.
"Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud "Əqli mülkiyyət və süni intellekt" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.
Onun sözlərinə görə, həmçinin mədəni irs üçün proaktiv monitorinq sistemlərinin yaradılması da planlaşdırılır.
