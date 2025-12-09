İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən studiyalar yaradılacaq

    İKT
    • 09 dekabr, 2025
    • 12:09
    İçərişəhərdə yaxın illərdə süni intellektlə işləyən studiyalar yaradılacaq

    "İçərişəhər"də yaxın illərdə süni intellektlə işləyən yaradıcı studiyalar, rəqəmsal muzey və virtual eksponatların yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi İdarə Heyətinin sədri Rüfət Mahmud "Əqli mülkiyyət və süni intellekt" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda deyib.

    Onun sözlərinə görə, həmçinin mədəni irs üçün proaktiv monitorinq sistemlərinin yaradılması da planlaşdırılır.

    "İçərişəhər" Dövlət Tarix-Memarlıq Qoruğu İdarəsi rəqəmsal virtual muzey

    Son xəbərlər

    13:12
    Foto
    Video

    Zərdabda avtomobil aşıb, bir ailənin iki üzvü ölüb, xəsarət alanlar var - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    13:10

    Azərbaycanın FIFA referisi UEFA Avropa Liqasının oyununa təyinat alıb

    Futbol
    13:06

    "Şahdəniz" kompressiya platformasının dayaq blokunun tikintisi üzrə müqavilə imzalanıb

    Energetika
    12:58

    "Qızıl top"un qalibi UEFA Çempionlar Liqasının oyununu buraxa bilər

    Futbol
    12:58
    Foto

    Bəhreyn kralı festivalda Azərbaycan heyətinə xüsusi təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    12:56

    Qırğızıstan Azərbaycan peyklərinin imkanlarından istifadə etməyə maraq göstərir

    İKT
    12:56

    Sabah leysan yağacaq

    Ekologiya
    12:33
    Foto

    "Qarabağın Dirçəlişi: Azərbaycan İntibahının Hekayəsi" innovativ kitab layihəsinin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    12:29

    Növbəti iki gündə leysan yağacaq - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti