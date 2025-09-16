İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1
    İKT
    • 16 sentyabr, 2025
    • 13:06
    İdarə rəisi: Azərbaycanda bələdiyyələrin 90 faizinin internetə çıxışı var

    Azərbaycanda 90 faizə yaxın bələdiyyənin internetə, kompüter avadanlıqlarına, müasir texnologiyalara çıxışı təmin olunub. 

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ədliyyə Nazirliyi Bələdiyyələrlə İş Baş idarəsinin rəisi Elmin Həsənov Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin bugünkü iclasında deyib.

    O qeyd edib ki, bələdiyyələrin birləşdirilməsindən sonra proses daha da asanlaşıb: 

    "Hazırda bu proses yekunlaşmaq üzrədir. Müvafiq dəyişikliklərdən sonra yeni yaradılan bələdiyyələrin nizamnaməsinin hüquqi aktların siyahısına daxil edilməsi üçün iş görülür. Yəqin ki, ilin sonuna qədər bunu yekunlaşdıracağıq".

    Bələdiyyə internet təminat texnologiya

