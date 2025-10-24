İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    "Bakcell" abunəçisi 1 manatla lüks avtomobil sahibi oldu!

    İKT
    • 24 oktyabr, 2025
    • 18:25
    Bakcell abunəçisi 1 manatla lüks avtomobil sahibi oldu!

    "Bakcell" mobil operatorunun süni intellekt əsaslı lotereyasında 3-cü avtomobil qalibi bəlli olub.

    Həftəlik tirajın uduşu olan "Zeekr 001" avtomobili öz sahibinə - Elvira Paşayevaya təhvil verilib. Qeyd edək ki, Elvira Paşayeva lotereyada 1 manatlıq şans paketini alaraq qalib olub.

    "Bakcell" meqa lotereyasında süni intellekt vasitəsilə hər gün "iPhone 17", hər həftə isə "Zeekr 001" qalibləri seçilir. Bu hələ başlanğıcdır! Növbəti həftələrdə digər 10 "Zeekr 001" avtomobilinin qalibləri məlum olacaq.

    Qalib gəlmək çox asandır. Qalib olmaq üçün "Şans" paketlərini əldə etmək kifayətdir.

    - 1 manatlıq "Şans" paketi – 3 şans → *3#YES

    - 5 manatlıq "Şans" paketi – 25 şans →*25#YES

    Bu "Şans" paketləri həm lotereyada iştirak haqqı, həm də şəbəkədaxili danışıq dəqiqələri qazandırır.

    Ətraflı məlumat üçün: lotereya.bakcell.com

    “Bakcell”

