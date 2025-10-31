İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    "Azərkosmos"un ixrac gəlirləri 5 % azalıb

    İKT
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:57
    Azərkosmosun ixrac gəlirləri 5 % azalıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Kosmik Agentlik ("Azərkosmos") 13,2 milyon ABŞ dolları dəyərində peyk telekommunikasiya xidmətləri ixrac edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin açıqladığı "İxrac İcmalı"nın oktyabr sayında bildirilir.

    Sənədə əsasən, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5 % azdır.

    9 ayda peyk telekommunikasiya xidmətlərini 41 ölkədən təxminən 100 şirkət idxal edib. Əsas ixrac istiqamətləri Böyük Britaniya (3,5 milyon ABŞ dolları), Lüksemburq (2,6 milyon ABŞ dolları), İsveç (717,6 min ABŞ dolları), Nigeriya (635,8 min ABŞ dolları) və Türkiyə (614,3 min ABŞ dolları) olub.

    Hesabat dövründə "Azərkosmos"un ixrac gəlirlərinin onun ümumi gəlirlərindəki payı 66 % olub.

    Təkcə sentyabrda isə "Azərkosmos" 35 ölkəyə 1,6 milyon ABŞ dollar dəyərində peyk telekommunikasiya xidmətləri ixrac edib. Bu isə 1 il əvvələ nisbətən 6,7% çoxdur.

    Son xəbərlər

    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsinin qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    12:08

    Aynur Ayhan: "Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək istəyirik"

    Biznes
    12:03

    Azərbaycan tomat ixracından gəlirini 13 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    12:02

    Cinayət Məcəlləsindəki bəzi dəyişikliklər son oxunuşda qəbul edilib

    Milli Məclis
    12:01

    Parlament "İpoteka haqqında" qanuna dəyişikliyi son oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti