İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi SOCGOV 2025

    "Azercell": Elektrik cərəyanı vurmuş şəxs bizim əməkdaş deyil

    İKT
    • 24 oktyabr, 2025
    • 19:10
    Azercell: Elektrik cərəyanı vurmuş şəxs bizim əməkdaş deyil

    Bir sıra mediada yayılan "Azercell" əməkdaşını iş başında elektrik cərəyanı vurdu" başlıqlı xəbərlə bağlı bildiririk ki, həmin məlumat gerçək vəziyyəti tam əks etdirmir.

    "Report" şirkətə istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində xəsarət alan şəxs "Azercell Telekom" MMC-nin deyil, şirkətə xidmət göstərən podratçı təşkilatın əməkdaşıdır.

    "Azercell" hadisə baş verdiyi andan məsələni diqqət mərkəzinə alıb, aidiyyəti qurumlarla birgə araşdırmaların aparılması və xəsarət alan şəxsin vəziyyəti ilə bağlı dəstəyin göstərilməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görüb.

    Qeyd olunur ki, şirkət insan təhlükəsizliyini hər zaman əsas prioritet hesab edir və əmək, eləcə də texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət olunmasına xüsusi diqqət yetirir.

    Azercell Telekom

    Son xəbərlər

    19:37

    Rusiyada "Soyuz" Elmi-Texniki Şurasının rəhbəri Mkrtiç Okroyan qiyabi həbs edilib

    Region
    19:25

    Naxçıvanda oktyabr ayı üzrə bütün növ sosial müavinətlər ödənilib

    Sosial müdafiə
    19:16

    Azərbaycanda keçmiş partiya sədri həbs olunub

    Hadisə
    19:14

    ABŞ-nin Yəməndəki səfiri Qəzzada Mülki-Hərbi Mərkəzə rəhbər təyin edilib

    Digər ölkələr
    19:10

    "Azercell": Elektrik cərəyanı vurmuş şəxs bizim əməkdaş deyil

    İKT
    19:01

    Ermənistanda kilsəyə məxsus telekanal bağlanır

    Region
    18:58

    Kanada ABŞ ilə ticarət danışıqlarını bərpa etmək üçün şərt irəli sürüb

    Digər ölkələr
    18:56

    Premyer Liqanın IX turunda "İmişli" "Kəpəz"ə qalib gəlib

    Futbol
    18:45

    Azərbaycanda mikro sahibkarlar üçün təminat mexanizmi istifadəyə verilib

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti