İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Azercell" "Amazon" ilə tərəfdaşlıq qurur

    İKT
    • 07 oktyabr, 2025
    • 18:42
    Azercell Amazon ilə tərəfdaşlıq qurur

    Rəqəmsal transformasiya strategiyasının bir hissəsi olaraq, "Azercell" qlobal "Amazon" Partnyorlar Şəbəkəsinə ("Amazon Partner Network") rəsmi şəkildə qoşularaq müvafiq sertifikasiyanı əldə edib.

    Oktyabrın 7-də "Azercell" və AWS ("Amazon Web Services") nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən görüşdə əməkdaşlığın inkişafı və yeni istiqamətlərin müəyyən edilməsi müzakirə olunub. Görüş zamanı əsas diqqət yerli süni intellekt həllərinin inkişafı, infrastruktur layihələri, o cümlədən xüsusi şəbəkə bağlantısı xidməti (Direct Connect) və digər texnoloji istiqamətlərə yönəldilib.

    "Amazon" rəqəmsal transformasiya proseslərinin dəstəklənməsinə, rəqəmsal bazarın inkişafına, yeni tərəfdaşların cəlb olunmasına və innovasiyaların təşviqinə hazır olduğunu vurğulayıb. Müzakirələr zamanı xüsusi diqqət kibertəhlükəsizliyin gücləndirilməsi, texnologiya sahəsində ixtisaslı kadrların hazırlanması, İKT sahəsində fəaliyyət göstərən qadınların dəstəklənməsi və milli süni intellekt strategiyasının həyata keçirilməsi təşəbbüslərinə yönəldilib.

    Görüşlər çərçivəsində kibertəhlükəsizlik, süni intellekt strategiyası və innovativ texnologiyalar mövzularında xüsusi sessiyalar da təşkil olunub.

    Bu tərəfdaşlıq ölkənin milli rəqəmsal ekosisteminin möhkəmləndirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Qeyd edək ki, "Amazon Web Services" dünyanın ən geniş və qlobal miqyasda ən böyük şəbəkəsinə malikdir. Şirkətin infrastrukturu unikal şəkildə qurulub və istər bulud mühitində, istərsə də lokal və ya kənar platformalarda fəaliyyət göstərən tətbiqlər üçün misilsiz miqyaslanma, performans və etibarlılıq təmin edir.

    “Azercell” “Amazon Web Services”

    Son xəbərlər

    19:29

    Putin MDB dövlət başçılarının Düşənbə sammitində iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    19:24

    İslam Sultanov: "Qızıl medallarımın sayını artırmaq arzusundayam"

    Fərdi
    19:16

    Orban: Macarıstan və Türk Dövlətləri sülhə sadiq olduqlarını bir daha təsdiq etdilər

    Digər ölkələr
    19:09

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri VII turun mübahisəli hakim qərarlarını şərh edib

    Futbol
    19:04
    Foto

    Vardanyanın məhkəməsində zərərçəkmişlərin və onların hüquqi varislərinin ifadələri dinlənilib

    Hadisə
    19:04

    Azərbaycan Brüsseldə "Global Gateway" forumunda iştirak edəcək

    İnfrastruktur
    19:03
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın daha bir güləşçisi qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    19:01

    Azərbaycan paragüllə atıcısı Xorvatiyada Avropa çempionatında qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    18:57

    SMIIC: Ümumi halal standartları sayəsində bir ölkədə sertifikatlaşdırılmış məhsul digərində də etibarlı olacaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti