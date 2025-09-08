Azərbaycanda məktəblərdəki kompüterlərin sayı 19 %-dən çox artıb
- 08 sentyabr, 2025
- 14:12
2024-сü il oktyabrın 1-i vəziyyətinə Azərbaycanda 4 352 əyani ümumtəhsil məktəbində kompüter olub ki, bu da bütün məktəblərin 99,9 %-ni təşkil edib.
"Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, 2023-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə kompüteri olan məktəblərin sayı 42 ədəd azalıb.
Bu cür məktəblərin 3 095 ədədi (əvvəlki ilə nisbətən 49 ədəd az) kəndlərdə, müvafiq olaraq 1 257 ədədi (7 ədəd çox) şəhərlərdə, o cümlədən 387-si Bakıda (10 ədəd çox) yerləşir.
Ötən il məktəblərdə 135 984 (22 095 ədəd və ya 19,4 % çox) kompüter, o cümlədən şəhər məktəblərində 97 380 (22 253 ədəd çox) kompüter olub.
Ölkə üzrə məktəblərdəki kompüterlərin 56,1 %-i (2,3 faiz bəndi az), o cümlədən şəhər məktəblərində mövcud olan kompüterlərin 59,3 %-i (4,2 faiz bəndi az), kənd məktəblərində - 47,9 %-i (0,6 faiz bəndi az) internetə qoşulmuş olub. Bu parametr üzrə ən yüksək göstərici Naxçıvan Muxtar Respublikasında qeydə alınıb. Belə ki, muxtar respublikadakı məktəblərdə mövcud kompüterlərin 90,9 %-nin (0,4 faiz bəndi çox) internetə çıxışı olub. Ən aşağı göstərici (36,4 %) Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda olub.
Ölkə üzrə orta hesabla bir kompüterə düşən şagird sayı 12-ə (2 nəfər az) bərabər olub.
Bütövlükdə 932 599 (13 255 nəfər çox) şagird internetdən istifadə edib. İnternetdən istifadə etmiş şagirdlərin ölkə üzrə məktəblərdə təhsil alan şagirdlərin sayına nisbəti 58,1 % (1 faiz bəndi çox) olub. Bu komponent üzrə də liderlik Naxçıvana məxsusdur. Muxtar respublikada təhsil alan şagirdlərin 99,9 %-i (0,4 faiz bəndi çox) ötən il internetdən istifadə edib. Ən aşağı (27,9 %) göstərici isə yenə də Şərgi Zəngəzur iqtisadi rayonunda qeydə alınıb.