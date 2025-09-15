İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 7 %-dən çox artıb

    İKT
    • 15 sentyabr, 2025
    • 09:42
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 7 %-dən çox artıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2 milyard 401,8 milyon manat təşkil edib.

    "Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,3 % çoxdur.

    Bu sahədə əldə edilmiş gəlirin 83,5 %-i qeyri-dövlət sektorunun payına düşüb, 73,7 %-i isə əhali sektoruna aid olub.

    Təkcə avqustda isə informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 319 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 7,1 % çoxdur.

    Xatırladaq ki, 2024-cü ildə Azərbaycanda informasiya və rabitə müəssisələrinin göstərdiyi xidmətlərin dəyəri 2023-cü illə müqayisədə 11,4 % artaraq 3 milyard 601,7 milyon manat olub.

    informasiya və rabitə Dövlət Statistika Komitəsi xidmətlərin dəyəri
    Стоимость информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане выросла на 7,3%

