    Стоимость информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане выросла на 7,3%

    ИКТ
    • 15 сентября, 2025
    • 10:21
    Стоимость информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане выросла на 7,3%

    Стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи в Азербайджане в январе-августе, составила 2 млрд 401,8 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    По данным статистики, 83,5% доходов, полученных в этой сфере, пришлось на долю негосударственного сектора, 73,7% - от услуг, оказанных населению.

    В августе стоимость оказанных услуг составила 319 млн манатов, что на 7,1% больше по сравнению с годом ранее.

    Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи в Азербайджане, выросла на 11,4% по сравнению с 2023 годом - до 3 млрд 601,7 млн манатов.

    IT-услуги статистика динамика
    Azərbaycanda informasiya və rabitə xidmətlərinin ümumi dəyəri 7 %-dən çox artıb

