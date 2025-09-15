Стоимость информационных и коммуникационных услуг в Азербайджане выросла на 7,3%

Стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи в Азербайджане в январе-августе, составила 2 млрд 401,8 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным статистики, 83,5% доходов, полученных в этой сфере, пришлось на долю негосударственного сектора, 73,7% - от услуг, оказанных населению.

В августе стоимость оказанных услуг составила 319 млн манатов, что на 7,1% больше по сравнению с годом ранее.

Напомним, что в 2024 году стоимость услуг, оказанных предприятиями информации и связи в Азербайджане, выросла на 11,4% по сравнению с 2023 годом - до 3 млрд 601,7 млн манатов.