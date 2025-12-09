Azərbaycanda İKT sahəsində 4 yeni dövlət standartı təsdiq edilib
- 09 dekabr, 2025
- 17:16
Azərbaycanda İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları (İKT) sahəsində enerji səmərəliliyi üzrə 4 dövlət standartı (AZS ETSI ES 203 228:2025 / AZS ETSI ES 203 475:2025 / AZS ETSI ES 203 700:2025 / AZS ETSI ES 202 706-1:2025) təsdiq edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) məlumat yayıb.
Bildirilir ki, Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən təsdiq edilən yeni dövlət standartları İKT sahəsində enerji səmərəliliyinin artırılması, 5G və mobil şəbəkələrdə enerji istehlakının optimallaşdırılması, həmçinin simsiz giriş avadanlıqlarının enerji effektivliyinin qiymətləndirilməsi istiqamətində beynəlxalq təcrübəni əks etdirir. Dövlət standartları Avropa Telekommunikasiya Standartları İnstitutunun (ETSI) yayımladığı standartlar əsasında RİNN-in tərkibində fəaliyyət göstərən Standartlaşdırma üzrə informasiya kommunikasiya texnologiyaları Texniki Komitəsi (TK05) tərəfindən işlənib, hazırlanıb.
İKTA bu standartların tətbiqinin ölkədə rəqəmsal infrastrukturun daha səmərəli, dayanıqlı və müasir beynəlxalq tələblərə uyğun şəkildə inkişafına töhfə verəcəyini, İKT sektorunda enerjidən səmərəli istifadə, dayanıqlılıq, innovasiya və beynəlxalq uyğunluq prinsiplərinin daha geniş tətbiqinə şərait yaradacağını qeyd edir.