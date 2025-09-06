Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının İKT xərclərinin strukturu açıqlanıb
İKT
- 06 sentyabr, 2025
- 16:34
2024-cü ildə Azərbaycanda ev təsərrüfatlarının İKT xərclərinin 41,1 %-i informasiya və kommunikasiya xidmətlərinin alınması ilə bağlı olub.
"Report" bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilir ki, ev təsərrüfatlarının İKT xərclərinin 17,9 %-i informasiya və kommunikasiya avadanlıqlarının alınmasının, 6,2 %-i proqram təminatının alınmasının, 2,6 %-i elektron oyunlar, oyuncaqlar, oyun aksesuarlarının alınmasının, 32,2 %-i digərlər alışların payına düşüb.
