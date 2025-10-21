Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıb
- 21 oktyabr, 2025
- 13:47
Bu ilin sentyabr ayında Azərbaycan sabit genişzolaqlı internetin orta sürətinə (84,02 MB/S) görə avqust ayına nisbətən 7 pillə geriləyərək 154 ölkə arasında 83-cü olub.
"Report" "Speedtest Global Index"ə istinadən xəbər verir ki, bir il əvvəlki göstərici (52,06 MB/S) ilə müqayisədə ölkədə sabit genişzolaqlı internetin orta sürəti 61,4 % artıb.
Azərbaycan bu göstərici ilə Türkiyə (59,87 MB/S), İran (19,23 MB/S), Gürcüstan (43,14 MB/S), Ermənistan (71,81 MB/S), Qazaxıstan (81,55 MB/S), Qırğızıstan (82,81 MB/S) və Belarusu (81,95 MB/S) geridə qoyub.
Sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə ötən ay birinci yeri Sinqapur (400,68 MB/S), axırıncı yeri isə Suriya (3,43 MB/S) tutub.
Azərbaycan sentyabrda mobil internetin sürətinə görə isə iyul ayına nisbətən 1 pillə geriləyərək 78,34 MB/S sürətlə 107 ölkə arasında 52-ci olub.
Mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (624,87 MB/S), sonuncu yeri isə Boliviya (14,53 MB/S) tutub.
Hesabat ayında Bakı şəhərinin sabit genişzolaqlı internetin sürətinə görə mövqeyi əvvəlki aya nisbətən 2 pillə geriləyərək 198 şəhər arasında 85,28 MB/S sürətlə 111-ci yerdə qərarlaşıb.
Şəhərlərin sabit genişzolaqlı internet üzrə reytinqinə Çilinin Valparaiso (398,21 MB/S) şəhəri başçılıq edib. Sonuncu pillədə Hələb (2,79 MB/S) qərarlaşıb.
Azərbaycan paytaxtı ötən ay mobil internetin sürətinə görə isə əvvəlki aya nisbətən yer dəyişməyərək 100,11 MB/S sürətlə 151 şəhər arasında 81-ci olub.
Şəhərlər arasında mobil internetin sürətinə görə birinci yeri Əbu-Dabi (671,44 MB/S), sonuncu yeri La Pas (Boliviya) (10,43 MB/S) tutub.