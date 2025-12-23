İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    İKT
    • 23 dekabr, 2025
    • 12:44
    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    Müasir dövrdə informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi artıq dövlət idarəetməsinin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bunu Naxçıvan şəhərində keçirilən "Dövlət qurumlarının inormasiya təhlükəsizliyi rəhbərlərinin VII Zirvə Toplantısı"ndakı çıxışında Naxçıvan Muxtar Respublikasının (MR) rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini, nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən Azər Məmmədrəhimov deyib.

    O qeyd edib ki, bu gün dövlət informasiya resursları yalnız ənənəvi texniki risklərlə deyil, məqsədli kiberhücumlar, sosial mühəndislik cəhdləri, məlumat sızmaları və kritik infrastrukturun fəaliyyətini pozmağa yönəlmiş kompleks təhdidlərlə üz-üzədir:

    "Belə bir şəraitdə kritik informasiya infrastrukturlarının etibarlı qorunması, dövlət qurumları arasında təhlükəsiz informasiya mübadiləsinin təşkili, insidentlərin operativ aşkarlanması və çevik reaksiya mexanizmlərinin qurulması Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti ilə birgə koordinasiyalı fəaliyyət çərçivəsində strateji əhəmiyyət kəsb edir".

    Naxçıvan Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti Kiberhücum

    Son xəbərlər

    12:45

    Azərbaycanda tibb fakültəsi məzunlarının hərbi xidmətinin qısamüddətli və maaşlı olması təklif edilib

    Daxili siyasət
    12:45
    Foto

    Mingəçevirdə milli suverenlik və hüquqi təminatlar mövzusunda seminar keçirilib

    Daxili siyasət
    12:44

    Azər Məmmədrəhimov: İnformasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi strateji əhəmiyyət daşıyır

    İKT
    12:41

    Türkiyə və Azərbaycan iş adamları üçüncü ölkələrdə birgə layihələrin icrasına dəvət olunub

    Biznes
    12:41

    İçərişəhərdə yaşayan sakinlərin sayı açıqlanıb

    Daxili siyasət
    12:39

    AFFA İntizam Komitəsi bölgə klubuna texniki məğlubiyyət verib

    Futbol
    12:35

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın istiqrazları üzrə hərracın tarixi açıqlanıb

    Maliyyə
    12:35

    Heydər Məscidinin imamı: Xalqımız vəhdət namazının qılınmasına müsbət yanaşır

    Din
    12:33

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında III turun oyunları keçirilib

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti