    4SIM və AİPA Anlaşma Memorandumu imzalayıb

    İKT
    • 29 sentyabr, 2025
    • 14:12
    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SIM) və Türkiyənin Süni İntellekt Siyasəti Assosiasiyası (AİPA) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədə "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində imza atılıb.

    Memorandumu 4SİM-in İdarə Heyətinin sədri Fariz Cəfərov və AİPA-nın rəhbəri Zəfər Küçükşabanoğlu imzalayıb.

    Zira, AİPA Anlaşma memorandumu

