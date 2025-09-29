4SIM və AİPA Anlaşma Memorandumu imzalayıb
İKT
- 29 sentyabr, 2025
- 14:12
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında IV Sənaye İnqilabının Təhlili və Koordinasiya Mərkəzi (4SIM) və Türkiyənin Süni İntellekt Siyasəti Assosiasiyası (AİPA) arasında Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədə "PAŞA Holdinq" MMC-nin təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən "INMerge" İnnovasiya Sammitində imza atılıb.
Memorandumu 4SİM-in İdarə Heyətinin sədri Fariz Cəfərov və AİPA-nın rəhbəri Zəfər Küçükşabanoğlu imzalayıb.
