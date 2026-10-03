İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Orxan Səfərov: "Cüdoçularımız dünya çempionatında yaxşı çıxış edəcəklər"

    İdman
    • 03 oktyabr, 2026
    • 15:24
    Orxan Səfərov: Cüdoçularımız dünya çempionatında yaxşı çıxış edəcəklər

    Azərbaycan cüdoçuları Bakıda keçiriləcək dünya çempionatında yaxşı çıxış edəcəklər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə sabiq cüdoçu Orxan Səfərov jurnalistlərə açıqlama verib.

    Yeniyetmə oğlanlardan ibarət Azərbaycan millisinin məşqçisi yarışla bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Püşkatma önəmlidir. Amma idmançılarımızın hər biri reytinqdə yuxarı pillədə qərarlaşıb. İdmançılarımızın hər birinə inanırıq. Cüdoda proqnoz vermək çətindir. Hər dəfə sürpriz adların şahidi oluruq. Düşünürəm ki, komandamız Bakıda da yaxşı çıxış edəcək".

    Xatırladaq ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

    Orxan Səfərov Cüdo üzrə dünya çempionatı Milli Gimnastika Arenası Azərbaycan cüdo millisi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:45

    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 22 %-ə yaxın böyüyüb

    Maliyyə
    17:44

    Dünya çempionatı: Azərbaycan cüdoçularının ilk rəqibləri müəyyənləşib

    Fərdi
    17:41

    Aqil Ələsgər Tokayev adına orden ilə təltif edilib

    Xarici siyasət
    17:40

    Xaricdə təhsil adı altında dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    17:24

    Azərbaycanda qeyri-həyat sığortası üzrə ödənişlər 16 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    17:18

    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşu 15 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    17:16

    Regionda yaranmış yeni reallıq Ermənistan qarşısında kifayət qədər aydın siyasi seçim qoydu - RƏY

    Daxili siyasət
    17:02

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Gəncə" "Ordu"nu məğlub edib

    Komanda
    17:01

    Moldovanın hava məkanını daha bir PUA pozub

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti