    Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilib

    İdman
    • 01 noyabr, 2025
    • 11:50
    Bakıda dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan şahmat matçının açılış mərasimi keçirilib

    Bakıda qadınlardan ibarət Azərbaycan və Özbəkistan şahmat komandaları arasında dünya çempionatına seçmə xarakter daşıyan görüşün açılış mərasimi keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbir hər iki ölkənin Dövlət Himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayıb.

    Daha sonra gənclər və idman naziri Fərid Qayıbov açılış nitqi ilə çıxış edib, iştirakçılara uğurlar arzulayıb. O, Azərbaycanla Özbəkistanın dost və qardaş ölkələr olduğunu xatırladaraq, tədbirdə iştirak etməkdən məmnun olduğunu deyib.

    Ardınca Azərbaycan Şahmat Federasiyasının vitse-prezidenti Faiq Həsənov çıxış edib. Eyni zamanda, yarışın baş hakimi olan F.Həsənov maraqlı oyunlara şahidlik edəcəklərini vurğulayıb.

    Sonra F.Qayıbov lövhədə ilk gedişi edib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi matçda bu heyətlə çıxış edir: Günay Məmmədzadə, Gülnar Məmmədova, Xanım Balacayeva, Gövhər Beydullayeva və Ülviyyə Fətəliyeva. Komandanın kapitanı Avropa çempionu Qədir Hüseynovdur.

    Dünya çempionatı noyabrın 18-23-də İspaniyanın Linares şəhərində keçiriləcək.

