Səfirlik: Oklahoma və Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq qarşılıqlı anlaşma və etimada töhfə verə bilər
Hərbi
- 07 noyabr, 2025
- 12:34
ABŞ-nin Oklahoma Milli Qvardiyası nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri tərəflərin regional təhlükəsizliyin gücləndirilməsinə, sülh və sabitliyin qorunmasına, həmçinin kibertəhlükəsizlik, tibbi hazırlıq, fövqəladə hallara cavab vermə və peşəkar hərbi təhsil sahələrində əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə ümumi sadiqliyini təsdiqləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ səfirliyinin "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib .
"2002-ci ildən bəri Oklahoma və Azərbaycan arasında qurulan tərəfdaşlıq göstərir ki, sıx əməkdaşlıq təkcə müdafiə əlaqələrini gücləndirməyə deyil, həm də ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşma və etimada töhfə verə bilər", - paylaşımda qeyd edilib.
Son xəbərlər
12:39
İndoneziyada məsciddə partlayış olub, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
12:37
Komitə sədri bələdiyyələrə dotasiyaların artırılmasını təklif edibMilli Məclis
12:37
Foto
"PAŞA Holdinq" Zəfər Parkı və Zəfər Muzeyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə təhvil verdiİnfrastruktur
12:34
Səfirlik: Oklahoma və Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq qarşılıqlı anlaşma və etimada töhfə verə bilərHərbi
12:31
Bakı, Sumqayıt və Abşeron üzrə pensiyalar ödənilibSosial müdafiə
12:30
Kobaxidze: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi region ölkələrinin siyasi mövqeyini gücləndirəcəkRegion
12:26
Corat qəsəbəsində 600 abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
12:26
Foto
Şuşakənd, Badara, Həsənriz və Vəngli sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilibQarabağ
12:23