Посольство США: Визит делегации Нацгвардии Оклахомы подтвердил общее стремление к укреплению безопасности
- 07 ноября, 2025
- 12:18
Визит делегации Национальной гвардии Оклахомы в Азербайджан стал подтверждением общей приверженности сторон укреплению региональной безопасности, поддержанию мира и стабильности, а также развитию сотрудничества в сферах киберзащиты и реагирования на чрезвычайные ситуации.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети X.
"С 2002 года партнерство Оклахомы и Азербайджана демонстрирует, как тесное сотрудничество может не только укреплять оборонные связи, но и способствовать взаимопониманию и доверию между странами", - отметили в американской дипмиссии.
Building on two decades of strong partnership, a delegation from the @OKGuard visited Azerbaijan November 4-6 to continue advancing bilateral cooperation under the State Partnership Program. This visit reaffirmed their shared commitment to regional security, peace, and stability,… pic.twitter.com/Pl3iWqgBk0— U.S. Embassy Baku (@USEmbassyBaku) November 7, 2025