    Посольство США: Визит делегации Нацгвардии Оклахомы подтвердил общее стремление к укреплению безопасности

    Армия
    • 07 ноября, 2025
    • 12:18
    Посольство США: Визит делегации Нацгвардии Оклахомы подтвердил общее стремление к укреплению безопасности

    Визит делегации Национальной гвардии Оклахомы в Азербайджан стал подтверждением общей приверженности сторон укреплению региональной безопасности, поддержанию мира и стабильности, а также развитию сотрудничества в сферах киберзащиты и реагирования на чрезвычайные ситуации.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации посольства США в соцсети X.

    "С 2002 года партнерство Оклахомы и Азербайджана демонстрирует, как тесное сотрудничество может не только укреплять оборонные связи, но и способствовать взаимопониманию и доверию между странами", - отметили в американской дипмиссии.

