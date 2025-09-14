İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Hərbi
    • 14 sentyabr, 2025
    • 13:35
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

    Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.

     "Report" icmalı təqdim edir:

