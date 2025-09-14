Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 14 sentyabr, 2025
- 13:35
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
