Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 12 oktyabr, 2025
- 16:15
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
