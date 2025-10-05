Zaqatalada ağacdan yıxılan 44 yaşlı kişi ölüb

İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    Hadisə
    • 05 oktyabr, 2025
    • 17:18
    Zaqatalada bədbəxt hadisə baş verib.

    "Report"un Şimal-qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Mamrıx kəndində qeydə alınıb.

    Belə ki, kənd sakini, 44 yaşlı İslam Davudov yaşadığı kənddə şabalıd yığarkən ağacdan yıxılıb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

