Yuxarı Şirvan kanalında batan şəxsin meyiti tapılıb
Hadisə
- 21 oktyabr, 2025
- 20:21
Oktyabrın 18-də Yuxarı Şirvan kanalının Sabirabad rayonu, Surra kəndi ərazisindən keçən hissəsində batan şəxsin axtarışları başa çatıb.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.
Batan şəxsin meyiti Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
Son xəbərlər
21:25
Türkiyə ordusu Livanda daha iki il qalacaqRegion
21:08
Video
Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana dövlət səfəri ilə bağlı paylaşım edibXarici siyasət
21:04
BŞTİ: 128 nömrəli tam orta məktəbdə yanğın olmayıbElm və təhsil
21:00
Qurban Qurbanov: "Atletik"lə matçda futbolçular çox hərəkət etməli olacaqlar"Futbol
21:00
Ermənistan XİN başçısı Fransaya işgüzar səfər edəcəkRegion
20:59
Viktor Orban Aİ Şurasının iclasında səs hüququnu Fitsoya veribDigər ölkələr
20:49
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatının qalibi olubFərdi
20:48
Foto
FHN: Şəkidə üç avtomobil toqquşub, ölənlər və yaralananlar var - YENİLƏNİBHadisə
20:44