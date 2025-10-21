İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    Yuxarı Şirvan kanalında batan şəxsin meyiti tapılıb

    Hadisə
    • 21 oktyabr, 2025
    • 20:21
    Yuxarı Şirvan kanalında batan şəxsin meyiti tapılıb

    Oktyabrın 18-də Yuxarı Şirvan kanalının Sabirabad rayonu, Surra kəndi ərazisindən keçən hissəsində batan şəxsin axtarışları başa çatıb.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib.

    Batan şəxsin meyiti Kiçikhəcmli Gəmilərə Nəzarət və Sularda Xilasetmə Dövlət Xidmətinin dalğıc-axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yuxarı Şirvan kanalı Meyit

