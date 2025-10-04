İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Yol polisi həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı müraciət edib

    Hadisə
    • 04 oktyabr, 2025
    • 11:26
    Yol polisi həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı müraciət edib

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin həftəsonu yollardakı vəziyyətlə bağlı müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a İdarədən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həftəsonu əhalinin bölgələrə, bağ massivlərinə, istirahət məkanlarına üz tutması avtomobil yollarında hərəkət intensivliyini artırır:

    "Bununla bağlı yerli və respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında təhlükəsizlik tədbirlər gücləndirilsə də, təəssüf ki, bəzən sürücülər tərəfindən yol hərəkəti qaydalarına riayət edilməməsi, tələskənliyə, diqqətsizliyə yol verilməsi səbəbindən həftəsonu ağırlıq dərəcəsi yüksək olan yol qəzalarının şahidi oluruq.

    Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi xüsusilə səfərə hazırlaşan sürücülərə müraciət edərək onlara mənzil başına təhlükəsiz çatmaq üçün nasaz nəqliyyat vasitələri ilə yola çıxmaqdan çəkinməyi, sürət rejiminə, ötmə və manevretmə zamanı təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyi, yol və hava şəraitini nəzərə almağı, yorğun, yuxusuz halda sükan arxasına əyləşməməyi tövsiyə edir".

    DYP Müraciət

    Son xəbərlər

    12:12

    Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan  510 kq narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:06

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 8 %-dən çox artırıb

    ASK
    11:58
    Foto

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın 12 cüdoçusu finala yüksəlib - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    11:56

    Sabah 25 dərəcə isti olacaq

    Ekologiya
    11:46

    ABB və "Azər-Türk Bank"ın idarəedilməsində dəyişiklik edilib

    Maliyyə
    11:45

    Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan körpələr evinin işçilərinin əməkhaqları artırılıb

    Daxili siyasət
    11:43

    Bu il universitetə qəbul olan 102 tələbə Prezident təqaüdü alacaq

    Elm və təhsil
    11:43
    Foto

    Azərbaycanın çövkən yığması III MDB Oyunlarında finala yüksəlib

    Komanda
    11:38

    Bakıda belinə banka qoyulan qadın yanıq xəsarətindən ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti